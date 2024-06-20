تقرير رسمي: عدوان الاحتلال على غزة يحرم 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن الحرب الإسرائيلية الدموية المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ258، حرمت نحو 39 ألف طالب وطالبة من امتحانات الثانوية العامة، المقررة بعد غدٍ السبت.

وكشف المتحدث باسم الوزارة صادق الخضور، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن 450 طالبا من طلبة الثانوية العامة استشهدوا هذا العام جراء العدوان، بينهم 20 طالبا من الضفة الغربية.

وقال، إن عدد الطلبة الذين سيتقدمون للامتحان، يبلغ 50 ألف طالب وطالبة، بينهم طلبة الضفة الغربية، وطلبة المدارس خارج الوطن (تركيا، وقطر، ورومانيا، وبلغاريا، وروسيا)، إضافة إلى طلبة غزة الذين غادروا إلى خارج الوطن، ويتوزعون على 29 دولة.

ومن المقرر أن يلتحق 1320 طالبا وطالبة باختبارات التوجيهي في 29 دولة عربية، بينهم 1090 في مصر، إضافة إلى مراكز امتحانات وخاصة في روسيا، وتركيا، وقطر، وستعقد الاختبارات في سفارات بقية الدول.

طمأنة طلاب غزة

وبشأن طلبة قطاع غزة الذين حرمهم الاحتلال من الالتحاق بالدورة الأولى من الامتحان، قال الخضور “إن الوزارة ملتزمة بعقد الامتحان لهم عند انتهاء العدوان، حتى لو تطلب الأمر عقد دورة خاصة لهم”.

وقال المتحدث باسم الوزارة “لذلك نحن نطمئنهم بالتزامنا التام بإنقاذ العام الدراسي لهم”.

كما طمأن الخضور الطلبة الذين سيتقدمون للامتحان يوم السبت المقبل، مؤكدًا أنه سيسير وفق المستوى الاعتيادي، ولن يكون هناك أي تعجيز في الأسئلة.