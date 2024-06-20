“توبيخ مباشر من الجيش”.. وول ستريت جورنال تسلط الضوء على التحدي العلني النادر بين هاغاري ونتنياهو

الجيش الإسرائيلي يقول إنه لا يمكن تدمير حماس ونتنياهو يتمسك بشعار “النصر الكامل”

نقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاغاري شكك في جدوى هدف شعار “النصر الكامل” الذي رفعة نتنياهو في حربه على غزة في تحدٍ علني نادر لرئيس الوزراء.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشر اليوم الخميس، أن الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقيادة العسكرية للبلاد ظهر إلى العلن بشكل متزايد بعد أن قال كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة إن هدف نتنياهو المتمثل في تدمير “حماس” في غزة غير قابل للتحقيق، مما أدى إلى تصعيد الخلاف مع نتنياهو.

وقال هاغاري في تصريح للتلفزيون الإسرائيلي أمس الأربعاء: “إن فكرة أننا نستطيع تدمير حماس أو جعل حماس تختفي هي فكرة مضللة للجمهور”.

واعتبرت الصحيفة أن هذا التصريح غير المسبوق بمثابة توبيخ مباشر من الجيش لكيفية تحديد نتنياهو للهدف الرئيس من الحرب في غزة، الذي يقول إنه “الانتصار الكامل” على “حماس”، وإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة.

وقال رئيس الوزراء مرارًا وتكرارًا إنه لن يقبل إنهاء الحرب دون القضاء على الجماعة كقوة عسكرية وحاكمة.

وردًا على تصريحات هاغاري أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن “المجلس الوزاري المصغر برئاسة رئيس الوزراء نتنياهو حدد تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس كأحد أهداف الحرب، وأن الجيش الإسرائيلي ملتزم بذلك”.

وكشفت الصحيفة أن هذه الحرب الكلامية تعد مثالًا نموذجيًا على أشهر من التوترات المتصاعدة بين نتنياهو والقادة العسكريين في البلاد، الذين يقولون إنه لا يمكن هزيمة “حماس” إلا إذا قامت إسرائيل باستبدالها بسلطة حاكمة أخرى في غزة.

وقالت إن الجيش الإسرائيلي قام باجتياح مساحات واسعة من قطاع غزة فقط، ليرى “حماس” تعيد تشكيل نفسها في المناطق عندما تنسحب القوات الإسرائيلية.

وقال هاغاري يوم الأربعاء: “ما يمكننا فعله هو تنمية شيء مختلف، شيء يحل محله”، مضيفًا أن “السياسيين هم من سيقررون من الذي يجب أن يحل محل حماس”.

وكان نتنياهو قد رفض سلسلة من المقترحات الخاصة بالبدائل المحتملة لـ”حماس”، بما في ذلك الخطة الأمريكية لإحضار السلطة الفلسطينية والدعوات العربية لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضم “حماس”.

وشددت الصحيفة على أن الخلاف المتزايد مع القيادة العسكرية يأتي في الوقت الذي يتعرض فيه نتنياهو لضغوط من إدارة بايدن لقبول اقتراح وقف إطلاق النار الذي قال الرئيس بايدن إنه سيؤدي إلى إنهاء الحرب.

وهذا الأسبوع، فتح نتنياهو جبهة جدية مع الإدارة الأمريكية، متهمًا الرئيس بايدن بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل، ونفى البيت الأبيض هذه المزاعم، قائلًا إنه أوقف شحنة واحدة فقط من القنابل بسبب مخاوف بشأن احتمال مقتل مدنيين في العملية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.