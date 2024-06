رضيع في شوارع أوسلو.. فنانة نرويجية تحتج بطريقة مبتكرة للتوعية بمعاناة أمهات غزة (فيديو)

لجأت الفنانة النرويجية ماريا سوندبي إلى طريقة مبتكرة للتوعية بالقضية الفلسطينية والمعاناة التي يعيشها النساء والأطفال في غزة، حيث تقف حاملة دمية طفل لساعات في المناطق الحيوية بقلب العاصمة النرويجية أوسلو.

ووثق مشهد مؤثر أمس، ماريا وهي تقف قرب بوابة كارل يوهانس، حاملة دمية مغطاة بالكوفية الفلسطينية، في مشهد لفت انتباه المارة.

وبينما كان يسمع صوت صراخ الطفل الرضيع في الشارع كان يتوقف الكثيرون عندها، فيستنكر بعضهم تصرفها، ويشيد به آخرون ويسألون عن فلسطين ومعاناة أهلها.

وكتبت ماريا عبر حسابها على إنستغرام أنها ستواصل حملتها مدة 5 أيام، حتى 21 يونيو/حزيران الجاري؛ لتوعية سكان أوسلو، وتذكيرهم بالمعاناة المستمرة في غزة.

وقال هاميش يونغ، كبير منسقي الطوارئ في اليونيسف بقطاع غزة، إن أطفال غزة يقتلون بالقنابل والرصاص والدمار أو يموتون بسبب نقص المستشفيات والمساعدات الإنسانية.

وكتب يونغ في تغريدة على حسابه على منصة إكس، أن أطفال غزة بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن.

"I see #children being killed.

I see children dying from lack of hospitals and humanitarian assistance.

I see children fleeing bombs, bullets and destruction."

Hamish Young, UNICEF Senior Emergency Coordinator in the Gaza Strip.

The children of Gaza need a ceasefire now. pic.twitter.com/9Zc1AT87E3

— UNICEF Palestine (@UNICEFpalestine) June 11, 2024