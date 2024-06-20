شاهد: لحظة استهداف جماعة أنصار الله سفينة تيوتر بزورقين هجوميين في البحر الأحمر (فيديو)

حصلت قناة الجزيرة مباشر على مشاهد تُظهر استهداف جماعة أنصار الله (الحوثي) سفينة تحمل اسم “تيوتر” في مياه البحر الأحمر.

ووفقًا للمشاهد، فقد استُهدفت السفينة من قِبَل زورقين هجوميين تابعين للجماعة.

وقبل أيام، أعلن المتحدث باسم قوات الحوثيين أن القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر التابعة للجماعة استهدفت سفينة “تيوتر”، (TUTOR)، في البحر الأحمر، باستخدام زورق مسيّر وعدد من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

وأوضح المتحدث أنه تم “استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وحذر “كافة الشركات من مغبة التعامل مع العدو الإسرائيليّ ومن وصول سفنها إلى موانئ فلسطين المحتلة، وإلا فإنها سوف تتعرض للاستهداف في منطقة عمليات القوات المسلحة وبحسب ما جاء في البيانات السابقة”.

وتسبب الهجوم، الذي وقع بالقرب من ميناء الحديدة اليمني، في تسرب كبير للمياه وأضرار في غرفة المحرك مما جعل الناقلة “تيوتر” غير قادرة على الإبحار.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، إنه تم إجلاء طاقم السفينة التي تنجرف في البحر الأحمر.

وتتكرّر الهجمات التي يشنّها الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني على سفن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل، وبنقل البضائع إليها في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتؤكد جماعة الحوثي أنها تنفّذ هذه الهجمات تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة، وأنها ستسمر طالما استمرت الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع.