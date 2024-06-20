“تأثيرات أكبر من كونها اقتصادية فقط”.. خبير عسكري يعلق على تدمير الحوثيين سفينة “تيوتر” (فيديو)

يرى الخبير العسكري اللواء واصف عريقات، أن استمرار هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن المرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل اليمن، لها تأثيرات أكبر من كونها اقتصادية فقط.

وقال عريقات، للجزيرة مباشر، إن هجمات الحوثيين “لم تقتصر على إلحاق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي والأمريكي ومصالح حلفائهما، بل وجهت ضربة قوية لهيبة الجيش الأمريكي والقيادة الأمريكية”.

وأشار إلى أن القيادة الأمريكية، التي شكلت تحالفًا للسيطرة على البحر الأحمر والبحر العربي، فشلت في تحقيق أهدافها من ذلك التحالف.

وأضاف عريقات أن جبهات المقاومة في لبنان والعراق واليمن تجاهلت التهديدات الأمريكية واستمرت في عملياتها الميدانية.

اللواء واصف عريقات تعليقا على صور استهداف سفينة تيوتر: ضربة لهيبة الجيش الأمريكي pic.twitter.com/UJDRlb8uJ6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 19, 2024

“فشل كبير”

وقال “رغم الفارق الكبير في الإمكانيات العسكرية بين القوات الحوثية والجيش الأمريكي، إلا أن الولايات المتحدة لم تستطع ثني الحوثيين عن موقفهم ومنعهم من ضرب السفن قبالة سواحلها”.

واعتبر الخبير العسكري أن استمرار الحوثيين في عملياتهم دليل “فشل كبير للولايات المتحدة، كما أنه يضر بسمعة وهيبة الدولة العظمى في العالم”.

وأمس الأربعاء، نشرت جماعة الحوثي مشاهد أظهرت استهداف سفينة تحمل اسم “تيوتر” في مياه البحر الأحمر، وإصابتها بشكل مباشر، مما أدى إلى انفجارها.

وأعلنت الولايات المتحدة في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي تشكيل قوة بحرية مشتركة من دول عدة باسم “حارس الأزدهار” بهدف ردع هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في المنطقة التي تمر بها 12% من التجارة العالمية.

ورغم مرور نحو 7 أشهر من هذا التحالف، والقصف المستمر لمواقع يقول التحالف إنها تابعة لجماعة الحوثي، فإن الحوثيين مستمرون حتى الآن في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، مؤكدين أنهم لن يوقفوا استهداف السفن ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.