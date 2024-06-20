غالانت: حزب الله بدأ الحرب ومن واجبنا تغيير الوضع (فيديو)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن “حزب الله” اللبناني بدأ الحرب في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفًا أن على الجيش تغيير الوضع في الشمال.

وأضاف غالانت، بعد تقييم للوضع في مقر القيادة الشمالية بمدينة صفد في الجليل الأعلى، أن “الوضع في الشمال سيتغير بتسوية سياسية أو بعملية عسكرية واسعة النطاق”.

وقال إن على الجيش أن يكون مستعدًا لمواجهة أي تهديد، مشيرًا إلى أن الجيش اكتسب خبرة كبيرة نتيجة القتال في الشمال والجنوب.

وتأتي تصريحات غالانت فيما يتصاعد التوتر بين إسرائيل و”حزب الله” على جانبي الحدود.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، الموافقة على “خطط عملياتية” لتنفيذ هجوم في لبنان، وقال في بيان إن قائد المنطقة الشمالية الميجر جنرال أوري غوردين ورئيس هيئة العمليات الميجر جنرال عوديد بيسوك صدّقا على “خطط عملياتية للهجوم في لبنان”، مضيفًا أنه “تم اتخاذ قرارات بخصوص مواصلة تسريع استعدادات القوات في الميدان”.

كما هدد وزير الخارجية يسرائيل كاتس بالقضاء على “حزب الله”، قائلًا إن لحظة تغيير قواعد اللعبة مع الجماعة تقترب.

وجاءت التصريحات بعد ساعات من نشر “حزب الله” اللبناني مشاهد صورتها طائرة “الهدهد” المسيّرة لأجزاء واسعة من مدينة حيفا، بما في ذلك الميناء العسكري والمدني والمطار ومجمع شركة “رافاييل” للصناعات العسكرية ومنطقة “الكريوت” السكنية التي تقع شمالي المدينة.

وقال الحزب إن هذه المشاهد هي الجزء الأول مما صورته مسيّرة “الهدهد” التي عادت إلى لبنان دون رصدها.