“قاعدة إطلاق فورية”.. عرابّة الاستيطان الإسرائيلي تكشف عن خطة للعودة إلى غزة

كشف قادة المستوطنين، النقاب عن أن 600 عائلة يهودية يبلغ عدد أفرادها نحو ألفين و500 نسمة، سجّلت نفسها على أنها مستعدة للانطلاق الآن إلى قطاع غزة لإعادة الاستيطان إليه بـ6 تجمّعات سكنية جديدة مخططة.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن دانييلا فايس زعيمة قادة المستوطنين (أمّ المستوطنين)، قولها إن ذلك “مهمة ضرورية وواقعية”.

وفي هذا الصدد أشارت “عرّابة الاستيطان” إلى أن هناك خططًا لإنشاء قاعدة إطلاق فورية قرب الحدود لإقامة عشرات المستوطنات اليهودية في جميع أنحاء قطاع غزة، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وقالت دانييلا فايس (78 عامًا) “نسمع عن محادثات في واشنطن ودول الخليج حول اليوم التالي في غزة، ولكننا لن نسمح لما يُسمى بسلطة فلسطينية مجددة بأن تحكم هناك”، وأضافت “لا خيار سوى سيطرة إسرائيلية واستيطان”.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد جدد، الثلاثاء، دعوته المتكررة إلى تشجيع الاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، ومطالبة الفلسطينيين بالهجرة الطوعية.

وسبق أن رفضت هذه التصريحات دول غربية، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وهولندا وسلوفينيا علاوة على الاتحاد الأوروبي، وأعلنت أن تهجير سكان غزة انتهاك للقانون الدولي.

وأدانت دول عربية وإسلامية، بينها تركيا ومصر والأردن والسعودية وقطر والكويت، الدعوات الإسرائيلية إلى تهجير أهالي غزة من أرضهم، مؤكدة أنها تمثل ازدراء للقوانين والاتفاقيات الدولية وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

What is happening in the West Bank and East Jerusalem since October 7 – these are the numbers pic.twitter.com/Km8G8HoaAB

— B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) June 10, 2024