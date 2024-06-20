كمين مركب في رفح.. القسام تستهدف جنودا ودبابات إسرائيلية من المسافة صفر (فيديو)

أعلنت الإجهاز على عدد من جنود الاحتلال

بثت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، مشاهد جديدة لتصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة، وقصفها مواقع عسكرية إسرائيلية.

ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لاستهداف مقاتليها آليات إسرائيلية متوغلة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد قصف مقاتلي القسام للدبابات الإسرائيلية بقذيفة الياسين 105 من المسافة صفر، فضلًا عن قصف تحشدات عسكرية بقذائف الهاون.

كمين مخيم الشابورة

وفي وقت لاحق، نشرت القسام بيانات مقتضبة، أفادت بقيام مقاتليها بملاحقة جنود إسرائيليين في رفح “والإجهاز عليهم”.

وقالت الكتائب، إنها استهدفت دبابتي “ميركافاه” إسرائيليتين بقذائف “الياسين 105” في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب القطاع.

وتابعت “بعد استهداف الدبابتين فرّ طاقمهما داخل أزقة المخيم ولاحقهم مجاهدونا وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر”.

واستطردت “استكمالًا للكمين المركب المعد مسبقًا لجنود وآليات العدو في مخيم الشابورة.. تمكن مجاهدو القسام مجددًا من استهداف آليتين صهيونيتين من نوع (إيتان) بقذائف الياسين 105”.

وزادت “رصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي لإجلاء الجنود القتلى والجرحى في الكمين الذي تم فيه استهداف 4 آليات صهيونية والإجهاز على عدد من الجنود من المسافة صفر”.