مسؤول إسرائيلي: نصر الله يمكنه إسقاط شبكتنا الكهربائية بسهولة (فيديو)

حذر المدير العام لشركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية شاؤول غولدشتاين، الخميس، من أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يمكنه إسقاط شبكة الكهرباء الإسرائيلية “بسهولة”.

“لسنا مستعدين لحرب حقيقية”

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن غولدشتاين قوله في مؤتمر ينظمه معهد الأمن القومي الإسرائيلي في سديروت، جنوبي البلاد “نحن في وضع سيّئ ولسنا مستعدين لحرب حقيقية”.

وأضاف “عندما توليت منصبي وبدأت التحقيق فيما هو التهديد الحقيقي لقطاع الكهرباء، سألت: لنفترض أن صاروخًا أصاب قطاع الكهرباء وانقطع التيار الكهربائي مدة ساعة، ثلاث ساعات، 24 ساعة أو أكثر، ماذا يحدث لإسرائيل في مثل هذه الحالة؟ خلاصة القول هي أنه بعد 72 ساعة لا يمكنك العيش في إسرائيل”.

وتابع “لن نكون قادرين على ضمان الكهرباء في حالة الحرب في الشمال، بعد 72 ساعة بدون كهرباء سيكون من المستحيل العيش هنا”، وذكر في هذا الصدد أنه “لا يفهم الناس مدى اعتماد حياتنا هنا على الكهرباء”، مضيفًا “نصر الله يستطيع بسهولة إسقاط شبكة الكهرباء”.

وقال غولدشتاين “إذا كان نصر الله يريد إسقاط شبكة الكهرباء الإسرائيلية، فما عليه إلا أن يرفع سماعة الهاتف إلى المسؤول عن شبكة الكهرباء في بيروت، التي تشبه تمامًا الشبكة الإسرائيلية”.

لا حاجة لتصوير جوي

وأضاف: “إنه (نصر الله) لا يحتاج حتى إلى تصوير بطائرة بدون طيار، فهو يتصل بمهندس كهربائي في السنة الثانية ويسأله عن النقاط الأكثر أهمية في إسرائيل. كل شيء موجود على الإنترنت”.

وتابع “إذا تم تأجيل الحرب لمدة عام أو خمس سنوات أو عقد من الزمن فإن وضعنا سيكون أفضل”.

تحفظات رسمية

ولكن شركة الكهرباء الإسرائيلية ردت في منشور على منصة إكس على تصريحات غولدشتاين بقولها “إن التصريح الأخير بشأن عدم مرونة شبكة الكهرباء هو تصريح غير مسؤول ومنفصل عن الواقع ويثير الذعر بين الجمهور”.

وأضافت “سيكون من الأفضل لو ركز على إدارة شركة “نوغا” (شركة إدارة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية)، التي تراجعت منذ توليه منصبه”.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد “الخط الأزرق” الفاصل بين إسرائيل ولبنان تصعيدا لافتا، دعت الولايات المتحدة مرارا إلى احتوائه.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية أبرزها “حزب الله” مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.