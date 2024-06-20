نفتالي بينيت: طريقة إدارة الحرب كارثة على إسرائيل وكل شيء يسير ببطء

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، الأربعاء، طريقة إدارة الحرب على قطاع غزة ووصفها بـ”الكارثة”، بعد انخفاض شدة القتال.

وقال بينيت في منشور له على إكس إنه “لا توجد حرب حقيقية في الوقت الحالي، هناك قتال منخفض الشدة وكل شيء يسير ببطء”.

واعتبر أن الطريقة التي يدور فيها القتال “ليست الطريقة التي تربح بها الحرب”، مؤكدا أن “الحروب الطويلة والبطيئة ليست في صالح إسرائيل وفي كل حرب هزمنا فيها العدو فعلنا ذلك”.

وتابع “بصفتي رئيس وزراء ووزير دفاع سابق، أعرف جيدًا الوضع الدولي، والولايات المتحدة، والموارد، وكل شيء، وأقول لكم: يمكن أن يكون هناك طريق آخر”.

وموجها كلامه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو “إذا كنت ترغب في الحسم، فأصدر الأمر بالعمل بقوة كبيرة، أما إذا كنت تريد وقف إطلاق نار لتحرير الرهائن وإعادة التنظيم وتأسيس الموارد، ثم ضرب العدو لاحقًا؟ هذا أيضًا مقبول، إذن، اذهب لوقف إطلاق النار ولا تخف فالأهم هو اتخاذ قرار”.

אסטרטגיית המריחה היא אסון לישראל. אין באמת מלחמה כרגע, יש לחימה בעצימות נמוכה.

הכל מתנהל בפאסיביות, באיטיות. ככה לא מנצחים מלחמה. כראש ממשלה ושר ביטחון לשעבר אני מכיר היטב את המצב הבינלאומי, ארה״ב והמלאים והכל, ואני אומר לכם:

אפשר אחרת. אתה רוצה להכריע? תן הוראה לפעול… — Naftali Bennett נפתלי בנט (@naftalibennett) June 19, 2024

وأكد أن “القتال الحالي يُدار كما لو لدينا كل الوقت في العالم. هذا خطأ فادح، فليس لدينا وقت لا نهاية له”.

واعتبر أن الحروب الطويلة والبطيئة ليست جيدة لإسرائيل، “وفي كل حرب حسمناها ضد العدو، فعلنا ذلك باستخدام قوة كبيرة في وقت قصير”.

وتساءل “لماذا انتظرنا ثلاثة أشهر قبل الدخول إلى رفح؟ لماذا نعمل بنسبة 15% من قوتنا؟ لماذا كل شيء بطيء ومتردد؟”.

وشدد على أن الوضع الحالي من المماطلة هو الأسوأ على الإطلاق ويؤدي إلى “استنزاف جنود الاحتياط وعائلاتهم، و80,000 نازح يذبلون في غرف الفنادق، وعائلات المخطوفين التي لا تفهم ما هي الخطة، والإضرار الشديد بالاقتصاد الإسرائيلي، وزيادة الضغط الدولي واستنزاف عام”.

وقال إن دولة إسرائيل لم تحدد مبدأ “الحسم السريع في أرض العدو عبثًا، وحان الوقت لوقف التردد. اتخذوا قرارًا. بادروا. احسموا الأمر”.