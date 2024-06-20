وزير إسرائيلي: نستعد لعمليات “دفن جماعي” بسبب حرب محتملة مع لبنان

“لا يمكن قول كل شيء في الإستوديوهات”

قال وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي ميخائيل ملكيئيلي إن وزارته تستعد لإمكانية عمليات دفن كبرى بسبب حرب محتملة مع لبنان.

وأضاف في تصريح للقناة الـ14 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، “وزارة الشؤون الدينية المسؤولة عن نظام الدفن تجهز نفسها لسيناريوهات في الشمال”.

وتابع “لا يمكن قول كل شيء في الإستوديوهات، لكننا نعقد اجتماعات في المكتب للتحضير لأشياء أكبر في الشمال”، في إشارة إلى ما يحدث من مواجهات شهدت تصعيدا كبيرا الأسابيع الماضية بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” بجنوب لبنان.

وعندما سُئل الوزير عما إذا كانت الوزارة تجهز نفسها لاحتمال حدوث حالات دفن جماعي بسبب حرب محتملة على الجبهة الشمالية، أجاب بالإيجاب، دون تفاصيل.

تهديد من حزب الله

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد “الخط الأزرق” الفاصل بين إسرائيل ولبنان تصعيدا لافتا، ودعت الولايات المتحدة مرارا إلى احتوائه.

وأمس الأربعاء، حذّر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، من أن أي مكان في إسرائيل “لن يكون بمنأى” عن صواريخ مقاتليه، في حال اندلاع حرب، وذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي موافقته على “خطط عملياتية لهجوم” في لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية أبرزها “حزب الله” مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا أسفر عن مقتل وإصابة مئات غالبيتهم من الجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلّفت قرابة 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

وتواصل إسرائيل حربها متجاهلة قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر من محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.