تقارير أممية: أُسر في غزة تتناول وجبة كل 3 أيام ولا تأثير لهدنة إسرائيل “التكتيكية” على المساعدات

أكد الطبيب ريتشارد بيبركورن مسؤول الأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن “الهدنة التكتيكية” اليومية التي أعلنتها إسرائيل في جنوب غزة “لم يكن لها أي تأثير” في وصول المساعدات الإنسانية، كما أكدت الأمم المتحدة أن عددًا من الأسر في القطاع المحاصر تتناول وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة.

وقال المسؤول خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف “نحن كأمم متحدة يمكننا القول إننا لم نلاحظ أي تأثير في وصول المساعدات الإنسانية منذ هذا الإعلان الأحادي الجانب عن هذه الهدنة الفنية. هذا هو التقييم العام”.

وقال ينس لايركه الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق حالات الطوارئ، إن المساعدات الإنسانية “كانت قليلة جدًّا”، وشدد على أن العاملين في المجال الإنساني “لا يمكنهم التوجه إلى معبر كرم أبو سالم (لمرور البضائع من إسرائيل) وتسلم المساعدة الإنسانية بأمان تام بسبب غياب الأمن”.

لكنه أشار إلى أن الوقود دخل بكميات محدودة. والوقود حيوي لإنتاج الكهرباء الضرورية للمستشفيات والمخابز خصوصًا.

وأعلن جيش الاحتلال نهاية الأسبوع الماضي هدنة “إنسانية تكتيكية” يوميًّا ساعات محددة، على طريق رئيسي في شرق رفح، إلا أن ناطقا باسم الأمم المتحدة قال بعدها بأيام “إن ذلك لم ينعكس بعدُ على وصول المساعدات بكميات أكبر إلى الناس التي تحتاج إليها”.

For almost nine months, @WHO has joined the international humanitarian community with clear and consistent asks. I reiterate them here:

• Sustained and unimpeded access for humanitarian aid via all possible routes and crossings into #Gaza.

• Safe, rapid and unimpeded access…

