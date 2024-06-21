الأونروا: أكثر من 76% من مدارس غزة بحاجة لإعادة بناء وتأهيل

صرحت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يوم الجمعة، أن أكثر من 76% من مدارس قطاع غزة تحتاج إلى “إعادة بناء أو تأهيل بشكل كبير”، لتتمكن من استئناف عملها.

وأفادت (الأونروا) عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) بأن “في غزة، يحتاج أكثر من 76% من المدارس إلى إعادة بناء أو تأهيل شامل لتتمكن من العمل مجددًا، وذلك وفقًا لتقارير مجموعة التعليم العالمية”.

وأكدت الوكالة أنه “رغم هذه الظروف، تواصل فرق الأونروا الوصول إلى الأطفال من خلال أنشطة اللعب والتعلم”، مشددة على أن “التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان”، ومطالبة بـ”وقف إطلاق النار فورًا” في القطاع الذي يعاني من حرب إسرائيلية مدمرة منذ حوالي 9 شهور.

وتُعد “مجموعة التعليم” آلية تنسيق مشتركة بين منظمات تعمل في مجال الاستجابة الإنسانية بقطاع التعليم خلال حالات النزوح الداخلي، وأسست المجموعة عام 2007 بوساطة “اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات”، بقيادة منظمتي “اليونيسف” و”حماية الطفل” على المستوى العالمي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، أسفرت عن أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، بالإضافة إلى آلاف المفقودين.

وتواصل إسرائيل حملتها العسكرية رغم صدور قرارين من مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب فورًا، وأوامر من محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.