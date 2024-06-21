المقاومة تستهدف مواقع قيادة إسرائيلية بمحور نتساريم والاحتلال يقر بمقتل عسكريين (شاهد)

بثت فصائل من المقاومة في غزة، اليوم الجمعة، مشاهد من تصديها لتوغّلات جيش الاحتلال البرية في محاور عدة بالقطاع الفلسطيني المحاصَر، معلنة تكبيده خسائر في الجنود والعتاد.

ونشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من عملية استهداف موقع قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال بقذائف الهاون في محور نتساريم شرق حي الزيتون في مدينة غزة شمالي القطاع، وقالت إن تلك العملية أدت إلى مقتل اثنين من الجنود الإسرائيليين.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، الجمعة، مقتل عسكريَّيْن من لواء الكسندروني التابع لـ”غولاني” وسط قطاع عزة، أمس الخميس، إضافة إلى إصابة 3 جنود احتياط بجروح خطرة.

كما بثت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من عملية استهداف غرف القيادة والسيطرة المتمركزة في محور نتساريم، برشقة صاروخية من نوع 107 وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

قصف عسقلان ومستوطنات الغلاف

وعرضت كذلك قوات الشهيد عمر القاسم -الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- مشاهد لعملية إعداد وتجهيز صواريخ “القاسم” وإطلاقها على مدينة عسقلان ومستوطنة نتيف عتسراه في غلاف غزة.

وفي بيان سابق الجمعة، أفادت قوات الشهيد عمر القاسم باستهداف موقع كرم أبو سالم العسكري وتجمع لآليات الاحتلال بمحيط مفترق كير في رفح جنوبي القطاع، بصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.

كما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد قصف مقرّ لقيادة الاحتلال وتجمع لجنوده وآلياته في موقع “أبو عريبان” بمحور نتساريم بقذائف الهاون.