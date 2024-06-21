“حدث غير معتاد”.. سقوط قذيفة إسرائيلية على مستوطنة محاذية لغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قذيفة مدفعية أطلقها سقطت بالخطأ داخل إحدى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة “إكس”: “في وقت سابق من اليوم، أطلقت دبابة قذيفة على هدف في قطاع غزة”.

وأضاف: “نتيجة لخطأ يجري التحقيق في مصدره، انحرفت القذيفة عن مسارها وسقطت في الأراضي قرب السياج الحدودي”.

وأشار البيان إلى تضرر سيارة إسرائيلية في مستوطنة حوف عسقلان المحاذية لقطاع غزة بشظايا القذيفة.

وتابع: في إطار التحقيق في الحادث، تم الاطلاع على بلاغ يفيد بتضرر مركبة في منطقة المجلس الإقليمي حوف عسقلان نتيجة شظايا القذيفة.

وأضاف: لم تقع إصابات بشرية، ويجري التحقيق في الحادث.

ووصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية ما جرى بأنه “حدث غير معتاد”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، إضافة إلى آلاف المفقودين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المأساوي في غزة.