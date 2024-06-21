كتائب القسام تستولي على طائرة كواد كابتر وتعلن قتل جنود إسرائيليين وتدمير دبابات وآليات (فيديو)

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس“، إن مقاتليها دمروا دبابات ومدرعات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مواقع في قطاع غزة.

ونشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام مقطع فيديو لطائرة كواد كابتر من نوع (مافيك)، قالت إنها استولت عليها في مخيم الشابورة بمدينة رفح، أقصى جنوبي القطاع، يوم الثلاثاء الماضي.

كما نشرت كتائب القسام أيضا مقطعا مصورا يظهر استهداف مقاتليها لدبابات وآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي وقصف قواته بقذائف الهاون في محور التقدم بحي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وذكرت أن مقاتليها تمكنوا من إعداد “كمين محكم” لقوة مدرعة تابعة للاحتلال وتجهيز وزرع لغم خاص بقوة تفجيرية كبيرة تحت طريق مرورها بعد عمليات رصد استمرت لعدة أيام في شارع البحر جنوب حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وأضافت كتائب القسام في بيان: “عند مرور القوة في الدقائق الأولى من صباح هذا اليوم (الخميس) وتموضع دبابة (ميركفاه) فوق اللغم قام المجاهدون بتفجيره بها ما أدى لتدميرها -بشكل كامل- وقتل طاقمها”.

وذكرت أن عمليات إخلاء أشلاء الجنود القتلى وحطام الدبابة استمرت عدة ساعات.

وأعلنت كتائب القسام قصف موقع “العين الثالثة” برشقة صاروخية، كما نشرت مشاهد “لإطلاق طائرة زواري انتحارية باتجاه تجمع لقوات الاحتلال في مستوطنة (حولييت)”.

كما أعلنت كتائب القسام عن استهداف دبابتين من طراز ميركافا وناقلتي جند من طراز (إيتان) في كمين مركب معد في مخيم الشابورة، بمدينة رفح، بقذائف (الياسين 105).

وأوضحت أنه تم استهداف الدبابتين في البداية مما دفع طاقمهما إلى الفرار داخل أزقة المخيم ليقوم مقاتلو القسام بملاحقتهم والإجهاز على عدد منهم من المسافة صفر.

وأضافت أن مقاتليها تمكنوا بعدها من استهداف ناقلتي الجند المدرعتين، مؤكدة رصد هبوط الطيران المروحي لإخلاء الجنود القتلى والجرحى في الكمين.

وفي “مخيم” الشابورة أيضا، قالت كتائب القسام إنها قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي في فلسطين”، تجمعًا لآليات وقوات الاحتلال في المخيم بقذائف الهاون.

وأعلنت كتائب القسام قصف قوات الاحتلال في جنوب غرب مدينة رفح، ومحور التقدم بحي السلطان في المدينة بقذائف الهاون.

وفي حي الزيتون في مدينة غزة، قالت كتائب القسام إنها قصفت موقع القيادة والتحكم لقوات الاحتلال في شرق الحي بقذائف الهاون من العيار الثقيل، مما أدى إلى وقوع إصابات مباشرة في صفوف القوات.

وأضافت أنه تم رصد هبوط مروحيتين تابعتين للاحتلال لإخلاء القتلى والجرحى.