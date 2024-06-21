والدة أسير فلسطيني للجزيرة مباشر: كل ما أشوف حد مع عائلته بحس بوجع على ابني (فيديو)

مر عليه 48 عيدًا ولم يجتمع مع عائلته، هذا هو حال الأسير الفلسطيني وائل الجاغوب، الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 24 عامًا، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد.

وسبق اعتقال وائل عام 1992 لمدة 6 سنوات، ومن ثم أعيد اعتقاله عام 2000 ليكون مجموع الاعتقال 30 عامًا.

وقالت والدة الأسير وائل الجاغوب للجزيرة مباشر إنها تشعر بالمرارة والألم، مشيرة إلى أنها لم تره منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا تعلم عنه أي شيء.

وأضافت أن أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال تدهورت بشكل كبير منذ بداية الحرب، ويعانون من الإهمال الطبي وسوء المعاملة.

وعبّرت والدة الأسير وائل الجاغوب، عن أمنيتها بأن يقضي نجلها معها العيد، قائلة: “كل عيد نقول يا رب العيد القادم تفرجها علينا وكل ما أشوف حد مجتمع بعائلته بحس بوجع على ابني، وأكيد ابني نفسه يجتمع مع أهله”.

ووجهت والدة الأسير وائل التحية لقطاع غزة ومقاومتها، وأعربت عن أمنيتها بأن تنتصر المقاومة، وأن يتم التوصل لصفقة تبادل مع الاحتلال ليتم الإفراج عن الأسرى.

وتحتجز سلطات الاحتلال في سجونها ما لا يقل عن 9500 فلسطيني، وزادت انتهاكاتها بحقهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة.