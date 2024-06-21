والد أحدهما مدرب منتخب الجودو الإسرائيلي.. قتيلان من جيش الاحتلال و3 إصابات خطرة بمعارك غزة
بذلك ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 664
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل عسكريَّيْن من لواء الكسندروني التابع لـ”غولاني” وسط قطاع عزة، أمس الخميس، إضافة إلى إصابة 3 جنود احتياط بجروح خطرة.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فالقتيلان هما: مساعد الاحتياط عومير سمادجا (25 عامًا) من منطقة جانوت هدار، ومساعد الاحتياط سعاديا درعي (27 عامًا) من تل أبيب. وأفادت الهيئة بأنهما تعرضا لإطلاق قذائف هاون.
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وأشارت إلى أن مدرب منتخب الجودو أورين سمادجا الحاصل على ميدالية أولمبية، هو والد الجندي عومير، وقد نشر على حسابه في فيسبوك، أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل نجله، وستقام جنازته ظهر اليوم في نتانيا.
רס"ל במיל' עומר סמדג'ה ז"ל pic.twitter.com/IF5KJT8iHS
— גלצ (@GLZRadio) June 21, 2024
وبذلك ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 664 بينهم 314 في الهجوم البري الذي بدأه الاحتلال في 27 من الشهر ذاته.