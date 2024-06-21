والد أحدهما مدرب منتخب الجودو الإسرائيلي.. قتيلان من جيش الاحتلال و3 إصابات خطرة بمعارك غزة
بذلك ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 664
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل عسكرييْن اثنين من لواء الكسندروني التابع لـ”غولاني” وسط قطاع عزة، أمس الخميس، بالإضافة إلى إصابة 3 جنود احتياط بجروح خطرة.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فالقتيلان هما: مساعد احتياط عومير سْمادجا (25 عامًا) من منطقة جانوت هدار، ومساعد احتياط سْعاديا درعي (27 عامًا) من تل أبيب. وأفادت بأنهم تعرضوا لإطلاق قذائف هاون.
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وأشارت إلى أن مدرب منتخب الجودو أورين سمادجا الحاصل على ميدالية أولمبية، هو والد الجندي عومير، وقد نشر على حسابه في فيسبوك، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل نجله، وستقام جنازته ظهر اليوم في نتانيا.
רס"ל במיל' עומר סמדג'ה ז"ל pic.twitter.com/IF5KJT8iHS
— גלצ (@GLZRadio) June 21, 2024
وبذلك ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 664 بينهم 314 في الهجوم البري الذي بدأه الاحتلال في 27 من الشهر ذاته.