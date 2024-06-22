التليغراف: تصويت المسلمين البريطانيين قد يكون حاسما في معظم هذه الدوائر الانتخابية

نقلت صحيفة التليغراف البريطانية عن دراسة أُنجزت حديثًا أن تصويت المسلمين البريطانيين يمكن أن يؤدي دورًا حاسمًا في أغلبية المقاعد المتأرجحة في جميع أنحاء البلاد.

وكشفت الدراسة التي أجرتها “جمعية هنري جاكسون” البحثية أن من بين المقاعد الـ220 الأكثر هامشية في الانتخابات العامة، يُعَد الإسلام أكبر أقلية دينية بـ129 مقعدًا بنسبة 58.6%، مضيفًا أن الهندوسية تمثل ثاني أكبر أقلية دينية في المقاعد الهامشية بنسبة 10.5%، تليها السيخية بنسبة 2.7% واليهودية بـ1.4%.

ويتم تحديد المقاعد المتأرجحة من خلال حساب التفاضل والتكامل الانتخابي للاستشارات السياسية، في حين يتم تحديد المقعد الهامشي بأنه المقعد الذي من المتوقع أن يكون هامش الفوز فيه 10% أو أقل.

ثلث المقاعد

وتشكل المقاعد الهامشية الـ220 في الانتخابات العامة نسبة 33.8%، أي ما يعادل ثلث جميع المقاعد المتاحة في عمليات التصويت العام.

وقال الخبير البريطاني في العمليات الانتخابية مارتن باكستر، إن نتائج أحدث استطلاع للرأي أجرته منظمة (إن آر بي) وجدت أن الدين “عامل مهم” في كيفية تصويت الناس.

وأضاف باكستر “إنه ليس العامل الأكبر في أنماط التصويت، ولكن هناك علاقة قابلة للقياس بين دين شخص ما وطريقة تصويته، وإنها واحدة من الأشياء العديدة التي تؤثر في تصويت الناس”.

وخلال الانتخابات المحلية التي جرت في وقت سابق من هذا العام، خاض العشرات من المرشحين في جميع أنحاء بريطانيا الانتخابات بالتركير على أحداث غزة والعدوان الإسرائيلي على المدنيين، وتمكنوا في النهاية من هزيمة منافسيهم.