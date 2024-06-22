الحرب تجبر مئات الطلاب من غزة على أداء امتحانات الثانوية العامة في القاهرة

بدأ مئات الطلبة من قطاع غزة أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بعد ان أجبرتهم الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع على مغادرته.

وقالت سفارة فلسطين في القاهرة في بيان نشرته على فيسبوك إن الامتحانات تجري “بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة في محافظات الضفة الغربية، والمدارس الفلسطينية في الخارج”.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 تقرير رسمي: عدوان الاحتلال على غزة يحرم 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية العامة end of list

وأضافت أن 776 طالبا وطالبة حضروا الامتحان الأول في مادة التربية الإسلامية، مضيفة أن امتحانات الدورة الأولى ستستمر حتى 8 من يوليو/تموز المقبل.

وأوضحت أن الطلبة الذين تمكنوا من أداء الامتحان: 403 طالبات، و326 طالبا، و47 من قسم التعليم المهني.

وقالت السفارة في البيان إنها تمكنت بالتنسيق مع السلطات المصرية من “إلحاق قرابة 1100 طالب فلسطيني لتأدية امتحانات التوجيهي للعام الحالي 2023-2024”.

وفي بيان آخر، أعلنت السفارة أن “الامتحان العملي الخاص بفروع الثانوية العامة (الصناعي والزراعي والاقتصاد المنزلي) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 25 من يونيو/حزيران الجاري”.

ونوهت السفارة عن مكان وتوقيت عقد الامتحان، والأوراق اللازمة للسماح للطلاب بأدائه.

وذكرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الخميس الماضي، أن الحرب حرمت نحو 39 ألف طالب وطالبة من امتحانات الثانوية العامة.