سياسة|قطاع غزة

القسام تنشر توثيقا لكمين “الشابورة” في رفح والإجهاز على جنود إسرائيليين (فيديو)

أجهزوا على جنود للاحتلال بعد فرارهم داخل أزقة المخيم

كتائب القسام كمين الشابورة
مدة الفيديو 02 minutes 54 seconds
22/6/2024-|آخر تحديث: 22/6/202408:53 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعًا مصورًا يوثق كمين “مخيم الشابورة” في رفح جنوبي قطاع غزة، الذي أعلنت عنه قبل أيام.

وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الخميس الماضي، إن مقاتليها نفذوا كمينًا مركبًا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في المخيم، استهدفوا خلاله دبابتين من طراز (ميركافا) وناقلتي جند من طراز (إيتان)، كما أجهزوا على جنود للاحتلال بعد فرارهم داخل أزقة المخيم.

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ويُظهر المقطع في البداية عملية التخطيط للكمين في “شارع السكة” بالمخيم، ثم استهداف دبابتين بقذائف (الياسين 105)، ثم فرار طاقمي الدبابتين داخل أزقة المخيم، ليقوم مقاتلو القسام بملاحقتهم و”الإجهاز على عدد منهم من مسافة صفر”، حسب بيان القسام.

كما يُظهر المقطع المصور استهداف ناقلتي الجند المدرعتين بقذائف (الياسين 105) الصاروخية المضادة للدروع من مسافة قريبة للغاية.

وذكرت القسام، الخميس الماضي، أنه تم رصد هبوط مروحيات تابعة لقوات الاحتلال لإجلاء الجنود القتلى والجرحى في الكمين.

المصدر : الجزيرة مباشر