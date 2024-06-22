القوى الفلسطينية تدعو إلى استراتيجية وطنية شاملة لإدارة الصراع مع الاحتلال

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية إلى فتح حوار استراتيجي جاد وحقيقي بين قوى الشعب الحية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها القضية الفلسطينية، حسب بيان صادر عن اللجنة.

استراتيجية وطنية شاملة

وقالت اللجنة إن استهداف الضفة الغربية ومحاولات تهويدها يوجب ضرورة الاستعداد “لمرحلة مختلفة من الكفاح والنضال، تتطلب تحقيق الوحدة الوطنية والتوافق على استراتيجية وطنية شاملة لإدارة الصراع مع الاحتلال في كل ساحات فلسطين المحتلة، وكذلك التوافق على برنامج عمل وطني لإدارة الشأن الفلسطيني العام”.

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وأوضح البيان أنه رغم ما يشهده قطاع غزة من “حرب إبادة جماعية”، فإن “جوهر الصراع في الضفة الغربية المحتلة، التي تمثل خطرًا استراتيجيًّا على الاحتلال كونها ترتبط بالجغرافيا والديموغرافيا”.

نادي الأسير الفلسطيني: 📌 سلطات الاحتـلال اعتقلت أكثر من 9300 بالضفة و #القدس منذ بدء حـرب الإبـ ـادة المستمرة 📌 اسـتـ ـشـ ـهـاد العديد من المعتقلين الفلسطينيين بالضفة منذ بدء حـرب الإبـ ـادة في #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/OmWi4ltYld — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 22, 2024

وقال البيان إن “سلوك الاحتلال في التعامل مع الضفة الغربية على مستوى التصريحات السياسية وإجراءات الميدان يدلّ على النوايا الحقيقية للاحتلال تجاه الضفة”، مضيفًا أن الاحتلال يتعامل مع الضفة الغربية على أنها “إحدى الجبهات التي يحارب فيها حاليًّا”.

وأضاف أن “إطلاق يد المستوطنين وتسليحهم وإلغاء فك الارتباط بشمال الضفة والاندفاع غير المسبوق في إقامة المستوطنات والاقتحامات والاغتيالات اليومية، وأخيرًا تسريبات المجرم سموتريتش الخطيرة التي أعلن فيها صراحة عن المخططات السريّة التي ما زالت تُنفَّذ في الضفة الغربية بالاتفاق مع نتنياهو، تؤشر على نوايا (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بتقديم الضفة جائزة يسترضي بها حلفاءه المجانين”، على حد قول البيان.

أين السلطة الفلسطينية؟

وانتقد البيان السلطة الفلسطينية، قائلًا “بدلًا من أن نرى خطوات حقيقية من السلطة الفلسطينية لمواجهة هذه التحديات في الضفة الغربية، فإننا نشهد منها صمتًا غير مفهوم للأسف! وإصرارًا على المضيّ في المسار ذاته الذي أثبت فشله منذ سنين، واعتقادًا بأن الاعتماد على التمويل الأمريكي لإنتاج الشرعية ما زال ممكنًا، وتصديقًا للوعود الأمريكية بدعم السلطة”.

وأكد البيان أن “هذه الوعود ستتبخر كما تبخرت وعود أوسلو ومراحلها البالية من قبل”.