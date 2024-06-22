بصواريخ باليستية ومجنّحة.. الحوثي تعلن استهداف سفينة وحاملة الطائرات الأمريكية “آيزنهاور” (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم السبت، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “آيزنهاور” والسفينة “ترانسوورلد نافيجاتور” في البحرين الأحمر والعربي بصواريخ باليستية ومجنّحة.

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع في بيان متلفز “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردّا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية (للجماعة) عمليتين عسكريتين في البحرين الأحمر والعربي”.

استهداف سفينة وحاملة طائرات

وأوضح أن العملية الأولى استهدفت سفينة (Transworld navigator) في البحر العربي بعدد من الصواريخ البالستية، مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر.

وأشار سريع إلى أن استهداف السفينة جاء نتيجة لانتهاك الشركة المالكة لها (لم يذكرها) قرار الجماعة حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأضاف أن القوات الصاروخية نفذت عملية أخرى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية “آيزنهاور” شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنّحة، وحققت أهدافها بنجاح.

وأكد سريع “استمرار القوات المسلحة في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا وانتصارا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”، وفق البيان.

🎥 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية (آيزنهاور) شمالي البحر الأحمر واستهدف سفينة (Transworld navigator) في البحر العربي 16-12-1445هـ 22-06-2024م #طوفان_الأقصی #لستم_وحدکم #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/Mh0GO9DIsD — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) June 22, 2024

وأكمل أن قواته “لن تتردد في استهداف القطع الحربية الأجنبية المعادية في البحرين الأحمر والعربي ردّا على العدوان (الأمريكي البريطاني) على بلدنا ودفاعا عن اليمن العزيز”.

وحتى الآن، لم يصدر تعقيب من الولايات المتحدة بشأن ما ذكره المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، لكن وكالة رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن إعلان الحوثي عن الهجوم على حاملة طائرات أمريكية “زائف”.

وتضامنا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردّا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تَعُد كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة في البحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تطاله أسلحتها.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى نقص حاد في المستلزمات الإنسانية والغذائية بلغت حد المجاعة خاصة شمالي القطاع.