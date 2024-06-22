جيش الاحتلال يعلن مقتل “قيادي بارز” بالجماعة الإسلامية في لبنان (فيديو)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه “قضى في هجوم بطائرة مسيّرة بمنطقة البقاع بلبنان على أيمن غطمة المسؤول عن إمداد حركة حماس والجماعة الإسلامية في لبنان بالسلاح”.

وأضاف الجيش في بيان “تم القضاء على المدعو أيمن غطمة في ضوء تورّطه بترويج لعملية ارهابية ضد إسرائيل، ونظرًا لتورطه في الترويج لأنشطة إرهابية ضد الجبهة الداخلية الاسرائيلية”.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن إسرائيل استهدفت سيارة عند مفترق بلدة الخيارة في قضاء البقاع الغربي، دون أن توضح طريقة الاستهداف.

وأضافت أن الهجوم أدى إلى مقتل شخص كان يقود السيارة، لافتة إلى أنه من سكان بلدة لالا في البقاع الغربي، دون الكشف عن هويته وانتماءاته.

بينما ذكرت قناة (الجديد) اللبنانية الخاصة أن الهجوم استهدف قياديًّا في الجماعة الإسلامية، دون الكشف عن هويته.

تصعيد على الحدود

وفي تطور آخر، قالت الوكالة اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار كذلك على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، بصاروخين (جو-أرض) دون الكشف عن نتائج تلك الغارة.

في المقابل، أعلن حزب الله، عبر بيان، أنه “استهدف بأسلحة مناسبة مبنى يستخدمه جنود العدو في مستوطنة المنارة وأصابه إصابة مباشرة”، دون أن يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي.

وفي الأسابيع الأخيرة، ازدادت حدة التصعيد المتبادل بين تل أبيب وحزب الله على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي التصديق على خطط عملياتية لهجوم واسع على لبنان، في حين يربط حزب الله وقف هجماته على إسرائيل بإنهاء الأخيرة حربها على قطاع غزة، التي بدأتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ الثامن من أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان بينها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًّا، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.

وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 من أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين.