شاهد: عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي لمربع سكني في مخيم الشاطئ

استشهد وأصيب عشرات من الفلسطينيين، اليوم السبت، بقصف إسرائيلي استهدف مربعًا سكنيًّا بمدينة غزة شمالي القطاع.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن القصف الإسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة مهنا بمخيم الشاطئ غربي غزة، وتم تدمير عدد كبير من المنازل بجانبه وبمحيطه.

وبعد لحظات من القصف، التقطت كاميرا الجزيرة مباشر الدمار الهائل جراء القصف الإسرائيلي في حين كان الرماد لا يزال يغطي المكان بكثافة جراء تدمير المنازل.

كما أظهرت المشاهد لحظة نقل المسعفين ورجال الدفاع المدني للشهداء والجرحى إلى سيارات الإسعاف لإيصالهم إلى المستشفيات.

وحسب المشاهد فإن غالبية الشهداء والجرحى من الأطفال.

وأوضح مراسل الجزيرة مباشر، أن القصف وقع من دون سابق إنذار، وأن الاحتلال ارتكب “مجزرة بشعة” في حق المدنيين في المنطقة، وأن عشرات المباني تم تدميرها.

بدورها أعلنت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة تمكنها من انتشال عدد من الشهداء والجرحى، وقالت إن “جميعهم من الأطفال والنساء”.

وأضحت أن الاحتلال قصف عدة مبانٍ سكنية لعائلات “مهنا وعودة والقيشاوي وحسونة” بمنطقة كرم مصلحة قرب مسجد السوسي بمعسكر الشاطئ غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ لا تزال تقوم بالبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وقال إسماعيل الثوابتة، مديرالمكتب الاعلامي الحكومي بغزة، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن الاحتلال ارتكب مجزرتين في حي التفاح ومخيم الشاطئ راح ضحيتها 42 شهيدًا.