“كأنه يوم الحشر”.. شهادات عن قصف الاحتلال خيام مواصي خان يونس (فيديو)

يعيش النازحون في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة، وضعًا مأساويًّا ونقصًا كبيرًا في الموارد الأساسية مثل الماء والصرف الصحي والرعاية الطبية والغذاء، بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي الذي يسفر عن شهداء يوميًّا.

وعن لحظات القصف، قالت الفلسطينية تغريد كوارع إن النازحين فوجئوا بأمر الإخلاء، مضيفة: “كانت ليلة رهيبة وفظيعة، الخيام تضررت ولكن لا شيء يضاهي فزع الأطفال ورعبهم”.

من جانبها، قالت ميسون عبد العال إن أمر الإخلاء جاء لمربع كامل مساحته 80 مترًا في منطقة نزوح صنفها الاحتلال بأنها آمنة.

ووصفت لحظة الإخلاء بقولها: “كأنه يوم الحشر. الناس خرجت ونسيت أطفالها، لحظات الخوف لا توصف، تخاف على أهلك وأولادك وزوجك أو زوجتك، وتخاف على كل شيء حولك”.

وعن معاناة الأطفال تحديدًا، أضافت ميسون: “ابنتي رأت رعبًا غير طبيعي. صارت ترتجف وتقول لي قلبي سيتوقف”.

وقال المواطن محمد الأسطل للجزيرة مباشر إنه لا يوجد مكان بقطاع غزة آمن، مضيفًا: “إسرائيل تقتلنا ونعاني حربًا من طرف واحد”.

وتابع الأسطل: “نعيش في خيام يفصل بين بعضها قطع قماش وقد دمرتها الشظايا. أصبحنا نعيش في الشوارع، والله يكون بعوننا”.