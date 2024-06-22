لرفعه الأذان في المسجد.. قوات الاحتلال تعتدي على مسنّ مريض بالضفة (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسنّ فلسطيني أثناء مداهمة منزله في الضفة الغربية، مساء أمس الجمعة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل، لحظة اعتداء جنود الاحتلال على المسنّ الفلسطيني نوح الحروب بعد اقتحام منزله في بلدة دير سامت في مدينة دورا جنوب الخليل.

ورغم مناشدة المسنّ الفلسطيني لجنود الاحتلال بأن يكفوا عن الاعتداء عليه، فإن الجنود استمروا في الاعتداء عليه وكان النصف العلوي من جسده عاريًا.

واستغاث الرجل قائلًا “أنا مريض بقدرش -لا أقدر- أمشي.. حرام عليكم أنا مريض”.

"أنا مريض“

مسن فلسطيني يستغيث أثناء اعتداء قوات الاحتلال عليه وتكبيله في منزله بمدينة دورا جنوبي الخليل#الجزيرة_مباشر | #الضفة_الغربية pic.twitter.com/4xufitbYg7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 22, 2024

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، عن عائلة الحروب، قولهم إن جنود الاحتلال انهالوا عليه بالضرب رغم كبر سنّه وإعلامهم بأنه مريض.

وأوضحت العائلة أن الاعتداء جاء لمنع الشيخ الحروب من رفع الأذان في مسجد خلة طه بزعم أنه يزعج المستوطنين.

كما قطع جنود الاحتلال أسلاك الكهرباء ومكبرات الصوت بالمسجد في خلة طه وحطموا بعض مرافقه.

ونُقل الشيخ نوح الحروب إلى المستشفى للعلاج من آثار الضرب التي ظهرت واضحة على جسده.

تغطية صحفية: جيش الاحتــــلال يعتدي بالضرب المبرح على المسن نوح الحروب والاعتداء على المنازل وقطع أسلاك الكهرباء بالمسجد في خلة طه بمدينة دورا جنوب الخليل. pic.twitter.com/bfjiAF6jVD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 21, 2024

وفي الخليل أيضًا، اعتقلت قوات الاحتلال شابًّا واعتدت على ثلاثة آخرين بالضرب، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وداهمت قوات الاحتلال، مساء الجمعة، حارة جابر وواد الحصين وحارة السلايمة في البلدة القديمة بمدينة الخليل، واعتقلت الشاب أمير عارف جابر (19 عاما)، كما اعتدت على ثلاثة شبان آخرين بالضرب المبرح؛ مما تسبب في إصابتهم بكدمات، وأطلقت قنابل الصوت صوب عدة منازل تعود ملكيتها إلى عائلات جابر و”أبو رميلة”.

وبالتزامن مع حربه على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعَّد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم على الضفة، بما فيها القدس المحتلة؛ مما خلّف 549 شهيدًا وحوالي 5200 جريح، وفق جهات رسمية فلسطينية.