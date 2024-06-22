“ماذا سيقول نتنياهو؟”.. ازدياد مخاوف البيت الأبيض من الخطاب المنتظر أمام الكونغرس

أفاد تقرير إخباري لموقع (بوليتيكو) بأن القلق يهيمن على ردهات ومكاتب البيت الأبيض بعد الفيديو المسرَّب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي انتقد فيه الإدارة الأمريكية، مؤكدًا وجود مخاوف حقيقية بشأن زيارة نتنياهو إلى العاصمة واشنطن الشهر المقبل وخطابه أمام الكونغرس.

ومما جاء في التقرير الذي نُشر اليوم السبت، أن البيت الأبيض قلقٌ بشأن خطاب نتنياهو القادم أمام الجلسة المشتركة للكونغرس، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يمكن أن يستخدم هذا التجمع لصناع القرار الأمريكي لانتقاد الرئيس جو بايدن لعدم دعمه بما فيه الكفاية في الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

مشهد دبلوماسي معقّد

وأضاف التقرير أن خطاب نتنياهو أمام الكونغرس يمكن أن يخلق مشهدًا دبلوماسيًّا معقدًا ومحفوفًا بالمخاطر السياسية للرئيس بايدن الذي أعلن إعادة ترشحه للانتخابات الرئاسية أمام خصمه اللدود دونالد ترمب.

وخلال الأيام الأخيرة، ارتفعت وتيرة المخاوف بين مساعدي البيت الأبيض، بعدما أدلى نتنياهو بسلسلة من التصريحات القوية ضد إدارة الرئيس بايدن بما في ذلك فيديو الخطاب الذي اتهم فيه الإدارة الأمريكية بحجب مساعدات عسكرية لحسم المعركة في غزة.

“ماذا سيقول نتنياهو؟”

ونقل الموقع عن أحد كبار المسؤولين الأمريكيين أن الفيديو “لم يكن مفيدًا على الإطلاق، ويمكن أن يجعل الأمر أسوأ بكثير أمام الكونغرس”. وقال مسؤول كبير آخر بصراحة أكبر “لا أحد يعرف ماذا سيقول نتنياهو؟”.

وأوضح التقرير أن الخلافات بين بايدن ونتنياهو تعمقت منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، إذ يعتقد مساعدو بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعمل على إطالة أمد الصراع للبقاء في السلطة وأنه يفضل عودة ترمب إلى البيت الأبيض.

وأضاف أن حرب نتنياهو على غزة خلقت معضلة سياسية شائكة لبايدن، الذي انتقده الجمهوريون لعدم دعمه إسرائيل بشكل كافٍ، لكنه تعرّض في الوقت نفسه لانتقادات من بعض أعضاء حزبه لعدم حماية المدنيين الفلسطينيين.

صفعة كبيرة للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية

وكان نتنياهو قد قال في الفيديو متحدثًا باللغة الإنجليزية “من غير المعقول أن تقوم الإدارة الأمريكية في الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل”.

واستغرب البيت الأبيض من محتوى هذا التصريح، إذ أشارت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير إلى إيقاف شحنة واحدة فقط من الأسلحة منذ بدء الحرب، في حين تدفقت أسلحة بمليارات الدولارات دون عوائق تُذكر. وقالت “نحن حقًّا لا نعرف ما الذي يتحدث عنه نتنياهو”.

وحتى هذا الأسبوع، لم يرسل البيت الأبيض بعد دعوة إلى نتنياهو للقاء بايدن عندما يأتي إلى واشنطن لإلقاء خطابه المقرر في 24 من يوليو/تموز المقبل.

ورجّحت مصادر أمريكية تقديم الدعوة قريبًا، مشيرة إلى أنها ستكون صفعة كبيرة للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية إذا لم يجتمع الزعيمان، وأن بايدن لم يكن يميل إلى توجيه مثل هذا التوبيخ العلني لنظيره الإسرائيلي.