منظمة الصحة العالمية: أكثر من 10 آلاف شخص في غزة بحاجة ماسة للعلاج خارج القطاع

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن أكثر من 10 آلاف شخص في غزة بحاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على منصة “إكس” (تويتر)، حيث أكد أهمية تقديم المساعدة الفورية للمرضى والمصابين في القطاع.

وقال الدكتور تيدروس في تغريدته: “أكثر من 10,000 شخص بحاجة لإجلاء طبي من غزة لتلقي الرعاية الصحية، بما في ذلك لعلاج الإصابات الناتجة عن الصدمات، والسرطان، وأمراض القلب، والصحة النفسية، وغيرها من الحالات”.

Over 10 000 people need to be evacuated out of #Gaza for medical care, including for trauma-related injuries, cancer, heart, mental health and other conditions. pic.twitter.com/tOzQUZOqHU

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 21, 2024