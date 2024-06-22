منظمة الصحة العالمية: أكثر من 10 آلاف شخص في غزة بحاجة ماسة للعلاج خارج القطاع

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن أكثر من 10 آلاف شخص في غزة بحاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على منصة “إكس” (تويتر)، حيث أكد أهمية تقديم المساعدة الفورية للمرضى والمصابين في القطاع.

وقال الدكتور تيدروس في تغريدته: “أكثر من 10,000 شخص بحاجة لإجلاء طبي من غزة لتلقي الرعاية الصحية، بما في ذلك لعلاج الإصابات الناتجة عن الصدمات، والسرطان، وأمراض القلب، والصحة النفسية، وغيرها من الحالات”.

Over 10 000 people need to be evacuated out of #Gaza for medical care, including for trauma-related injuries, cancer, heart, mental health and other conditions. pic.twitter.com/tOzQUZOqHU — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 21, 2024

وتلقي هذه الدعوة الضوء على الوضع الصحي الحرج في غزة، حيث تعاني المرافق الصحية من ضغوط هائلة بسبب التصعيد الأخير والأوضاع الإنسانية الصعبة.

وأشار في تغريدة إلى أن إغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر منذ السابع من مايو/أيار الماضي حال دون تمكن أكثر من 2000 مريض من الحصول على الرعاية الصحية المتخصصة، لإنقاذ حياتهم.

وأوضح أن الإجلاءات الطبية يجب أن تتم عبر المعابر الممكنة جميعها، بما في ذلك معبر رفح للسماح بنقل المرضى إلى مصر، ومعبر كرم أبو سالم لنقل المرضى إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية، داعيًا إلى تسهيل الإجلاء الطبي العاجل للمرضى والجرحى إلى دول أخرى عند الحاجة لتلقي الرعاية المتخصصة.

وطالبت منظمة الصحة العالمية بفتح المعابر جميعها بشكل عاجل، محذرة من التداعيات الصحية الخطرة التي قد تنجم عن استمرار إغلاقها.