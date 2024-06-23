الأونروا: 69% من مباني مدارس كانت تؤوي نازحين في غزة قُصفت

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن 69% من المباني المدرسية التي كانت تؤوي نازحين في قطاع غزة تعرضت للقصف أو لأضرار بشكل مباشر.

وشددت الأونروا في بيان، اليوم الأحد، على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وطالبت الأونروا بضرورة أن “يتوقف هذا التجاهل الصارخ للقانون الإنساني، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن”.

وحسب آخر إحصاء أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس السبت، فقد “استهدف الاحتلال 151 مركزًا للإيواء، إضافة إلى 110 مدرسة وجامعة دمرها بشكل كلي، و321 بشكل جزئي”.

كما استهدف الاحتلال عددًا كبيرًا من مدارس الأونروا في غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، وأشار مواطنون إلى استخدام قوات الاحتلال بعض المدارس كمقرات عسكرية مؤقتة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت نحو 123 ألف شهيد وجريح، فضلًا عن تدمير هائل في البنية التحتية ونزوح أكثر من 1.5 مليون فلسطيني.