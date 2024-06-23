“المقاومة الإسلامية في العراق” تعلن مهاجمة هدفين حيويين لإسرائيل (فيديو)

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” أنها هاجمت هدفين في إسرائيل باستخدام الطائرات المسيّرة، نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وردًا على المجازر التي “يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين” هناك.

ونشرت “المقاومة الإسلامية في العراق”، مساء الأحد، مشاهد لإطلاق “طيران مسيّر اتجاه هدف حيوي في أم الرشراش (إيلات)”، جنوبي إسرائيل.

كما أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” أنها هاجمت “عصر اليوم، هدفًا حيويًا في سواحل البحر الميت، بواسطة الطيران المسيّر”، مؤكدة “استمرارها في دكّ معاقل الأعداء”.

وفي وقت مبكر من فجر الأحد، أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” تنفيذ عمليتين عسكريتين مشتركتين مع جماعة “أنصار الله” الحوثي في اليمن.

وأوضحت أن العملية الأولى استهدفت 4 سفن في ميناء حيفا، فيما استهدفت العملية الثانية سفينة “شورتهون إكسبريس”، (Shorthorn Express)، في البحر الأبيض المتوسط وهي في طريقها إلى ميناء حيفا، وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة.