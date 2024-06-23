المقاومة الفلسطينية تنشر مشاهد لقصف قوات الاحتلال المتوغلة في غزة (فيديو)

أعلنت فصائل من المقاومة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، عن عمليات جديدة للتصدي لآليات الاحتلال المتوغلة في القطاع المحاصر.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، في بيان إنها قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي-، جنود وآليات الاحتلال في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب القطاع بقذائف الهاون.

وفي بيان آخر، قالت القسام إنها دمرت آلية هندسية إسرائيلية من نوع “أوڤك كاربت” بصاروخ موجه غرب منطقة تل زعرب بمدينة رفح جنوب القطاع، وأكدت اشتعال النيران فيها.

وأرفقت في بيان لاحق، إنه “فور وصول قوات النجدة بعد تدمير “أوڤك كاربت” بتل زعرب، فإن مقاتلي القسام قاموا باستهداف القوات بعدة صواريخ “رجوم”.

بدورها نشرت كتائب المجاهدين، مشاهد قالت إنها لقصف قوات الاحتلال المتمركزة فيما يسمى محور “نتساريم” برشقة صاروخية من “عيار 111”.

وأعلنت قوات الشهيد “عمر القاسم” استهداف بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال المتوغلة وسط مخيم الشابورة بمدينة رفح.

وبثت كتائب شهداء الأقصى، مشاهد من عملية إستهداف القوات الاسرائيلية في محيط موقع كرم أبوسالم العسكري برشقة صاروخية من نوع “107”.