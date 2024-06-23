حافي القدمين.. طفل نازح يبيع الحلوى في شوارع غزة تحت أشعة الشمس (فيديو)

وثق مقطع “فيديو” عبر مواقع التواصل الاجتماعي طفلًا فلسطينيًا نازحًا يبيع حلوى “المهلبية” في شوارع غزة بهدف إعالة أسرته، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ ما يقرب من 9 شهور.

وتضمن المقطع الذي حظي بتداول واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الطفل الفلسطيني وهو يعبر الشارع بأقدام حافية تحت أشعة الشمس الصيفية الحارة، وعلى بلاط أسمنتي ساخن.

وقال الطفل الفلسطيني وحالة الانكسار بادية على محيّاه أنا مضطر لبيع المهلبية، لأن أسرتي لا تملك المال الكافي لشراء ما نحتاجه من غذاء.

وأضاف “أحصل بين الفينة والأخرى على 20 شيكلًا لأشتري أكلًا أعود به لأسرتي في الخيمة”.

حافي القدمين

ونشر المصور الصحفي، حسيب الوزير، عبر حسابه على “إنستغرام”، مقطع “فيديو” أمس السبت، وقال إنه يظهر طفلًا نازحًا يمشي حافي القدمين تحت أشعة الشمس أمام أحد المستشفيات في غزة، ويحمل في يده صينية كبيرة تحتوي على عبوات حلوى “المهلبية”، لبيعها من أجل الحصول على بعض المال لشراء احتياجات أسرته.

وقال تقرير لصندوق الأمم المتحدة لحماية الطفولة (يونيسيف)، إن أطفال غزة يحتاجون إلى الدعم المنقذ للحياة.

وقدرت (اليونيسف) أن 1.7 مليون شخص في قطاع غزة هُجّروا داخليًا، وأن أكثر من نصفهم أطفال ولا يحصلون على ما يكفي من الماء والغذاء والوقود والدواء.

وأضافت أن الأطفال في غزة لطالما نشأوا في السابق في ظل العنف المتكرر والفقر الساحق، والآن يواجهون تهديدًا ثلاثيًا مميتًا لحياتهم مع ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض وانخفاض التغذية واستمرار التصعيد العسكري لجيش الاحتلال.