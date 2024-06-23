رئيس الشاباك السابق يدعو الإسرائيليين إلى إسقاط نتنياهو (فيديو)

طالب رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) السابق، يوفال ديسكين، الإسرائيليين بالتظاهر ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال ديسكين في مظاهرة مناهضة للحكومة أمس السبت “أريد إخبارك يا نتنياهو، نحن نكفر بشكل كامل بأكاذيبك وبنرجيستك وتهورك وانقطاعك الكامل عن الواقع”.

وأضاف “كل أجهزتك الأمنية فشلت، نحن الشعب ترك كل شيء وجاء إلى هنا، يهودًا علمانيين ومتدينيين، لم نكن أبدًا في مثل هذه الوضع، الدولة فقدت سيطرتها بشكل كامل على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، الذين يقومون بما يشاؤون، برعاية وزير الضفة الغربية سموتريتش، ووزير العار الوطني بن غفير”.

واتهم ديسكين الوزيرين بأنهما يقودان إسرائيل إلى “انحدار وفقدان للسيطرة كل يوم، الدولة أصبحت غير قادرة على التعامل مع التهديدات الأمنية، ما الذي يمكننا فعله أمام هذا الانحطاط، ورئيس الحكومة هو الأكثر فشلًا في تاريخ الدولة؟”.

وتابع “التهديد الذي تتعرض لها دولتنا هو تهديد وجودي، لذا فنحن نطالب بشكل فوري بقيادة أخرى، قيادة من أولوياتها إعادة المختطفين في غزة في إطار تسوية واتفاق”.

ومنذ أشهر، تتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولا سيما الاستمرار في منصبه، والفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، وعدم إعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.