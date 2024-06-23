سموتريتش يعلق على تسريب “نيويورك تايمز” بشأن خطته في الضفة

علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تضمّن تسجيلًا صوتيًّا له وهو يكشف أمام مستوطنين عن خطته في تعزيز السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.

وقال سموتريتش في منشور على حسابه بمنصة إكس، اليوم الأحد، إن التقرير “لم يكشف أي أسرار”.

وأضاف أن “الجمهور الإسرائيلي بأغلبيته الساحقة تحرك بعد المذبحة التي ارتكبتها حماس، ويدرك جيدًا أن الدولة الفلسطينية في الضفة من شأنها أن تعرّض وجود إسرائيل للخطر”.

وأشار إلى أن ما يقوم به “مطروح على الطاولة” وليس أمرًا سريًّا، وتابع “بعد الحصول على إذن، سأواصل تطوير الاستيطان في قلب البلاد وتعزيز الدفاع عن كفار سابا (قرية بالضفة الغربية) والقدس”.

وأول أمس الجمعة، ذكرت الصحيفة الأمريكية في تقرير أن سموتريتش أخبر المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بأن “الحكومة (الإسرائيلية) تشارك في جهد خفي لتغيّر، بشكل لا رجعة فيه، الطريقة التي تدار بها الضفة بحيث تعزز سيطرة إسرائيل عليها دون أن يُوجَّه إليها الاتهام رسميًّا بضمها”.

وأضافت الصحيفة أنه في تسجيل لسموتريتش، خلال فعالية خاصة للمستوطنين في وقت مبكر من شهر يونيو/حزيران الجاري، يمكن سماعه وهو يقول “الهدف هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءًا من دولة فلسطينية”.

ونقلت الصحيفة عن الوزير الإسرائيلي قوله “وضعنا نظامًا مدنيًّا منفصلًا” لإدارة الضفة، وأنه للتغلب على الرقابة الدولية سمحت الحكومة للجيش الإسرائيلي بأن يبقى مشاركًا في هذه العملية.

وشهدت وتيرة الاستيطان وبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة زيادة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية، وقد اعتمدت جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة، وتقديم الحوافز والتسهيلات لتشجيع هجرة الإسرائيليين إليها.

وحسب آخر إحصاء رسمي للسكان أصدرته إسرائيل في بداية العام الجاري، فإن عدد المستوطنين قفز إلى 517 ألفًا و407 مستوطنين حتى 31 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن كان 500 ألف و2991 في عام 2022.

وتأتي خطة سموتريتش في إطار سعي إسرائيل لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، أعادت طرحها بقوة عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها فصائل المقاومة من غزة ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.