عمليات مشتركة.. المقاومة تستهدف تجمعات للاحتلال بمحاور عدة في غزة (فيديو)

نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير فلسطين، مقطعًا لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور “نتساريم” برشقة صاروخية بالاشتراك مع سرايا القدس، يوم الأحد.

ويظهر المقطع تجهيز الصواريخ ووضعها بالزوايا المطلوبة، قبل إطلاقها.

وقالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى في بيان تعليقًا على المقطع إنه لمشاهد من “استهداف الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالاشتراك مع سرايا القدس لتحشدات العدو المتموضعة على شارع الرشيد في محور نتساريم جنوب مدينة غزة اليوم برشقة صاروخية ردًا على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا”.

عملية مشتركة في رفح

من جانبها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- عن عملية مشتركة مع كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تم خلالها قصف جنود الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم جنوب مدينة رفح بوابل من قذائف الهاون.

كما أعلنت سرايا القدس عن عملية مشتركة مع “كتائب شهداء الأقصى” و”ألوية الناصر صلاح الدين” تم خلالها قصف موقع “كيسوفيم” العسكري بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأعلنت كتائب القسام قصف تجمعات قوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي تل السلطان غرب مدينة رفح برمايات عدة من قذائف الهاون.