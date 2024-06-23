غزة.. إصابة عشرات الأطفال بالتسمم بعد تناولهم عصائر منتهية الصلاحية (فيديو)

تم استخراج العصائر من تحت ركام أحد المنازل

قال مراسل الجزيرة مباشر إن نحو 50 طفلًا من غزة أصيبوا بالتسمم بعد تناولهم عصائر منتهية الصلاحية تم استخراجها من تحت ركام أحد المنازل، بعد نفاد معظم المواد الغذائية في شمالي القطاع.

وقال أطفال، بدت عليهم آثار الإعياء والرغبة في التقيؤ، للجزيرة مباشر إنهم يشترون العصير لأنه الشيء الوحيد المتاح أمامهم، مع انعدام الطعام والمواد الأخرى التي يشتريها الأطفال مثل “الشوكولاتة” و”البطاطس المقرمشة”.

وأضافوا أنهم اعتادوا شراء العصائر بعد نهاية الدراسة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يصابون فيها بالتسمم.

وذكرت إحدى النساء، التي كانت ترافق طفلة في المستشفى، أنهم يسمحون لأطفالهم بشراء مثل هذه العصائر والمأكولات نظرًا لانخفاض ثمنها.

ويعاني أهالي قطاع غزة (نحو 2.4 مليون شخص) المجاعة بعد إغلاق معبر رفح منذ احتلاله من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.