في مقطع فيديو جديد.. حزب الله يتوعد إسرائيل بحرب بلا سقف (شاهد)

توعد حزب الله، مساء السبت، في مقطع فيديو ترويجي نشره الإعلام الحربي التابع للحزب (تحت عنوان: لمن يهمه الأمر)، إسرائيل بشن حرب ضدها بلا ضوابط ولا قواعد ولا سقف، في حال قررت الأخيرة خوضها مع لبنان.

وتضمن الفيديو مقتطفات من كلمة متلفزة سابقة لأمين عام الحزب، حسن نصر الله، قال فيها: إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا سقف.

وأضاف قائلا “من يفكر في الحرب معنا سيندم إن شاء الله”، وفقا لما جاء في الفيديو.

وتضمن الفيديو الذي بلغت مدته دقيقة و11 ثانية، مشاهد رصد جوي لمناطق ومدن إسرائيلية حصل عليها حزب الله خلال عملية استطلاع واسعة نفذتها طائرات مسيرة تابعة له.

ويظهر الفيديو لقطات مصورة من الجو لمواقع داخل إسرائيل، من دون تحديد طبيعتها مع نشر إحداثياتها.

والثلاثاء الماضي، أعلن حزب الله تنفيذ عملية الهدهد بإرسال طائرة مسيرة عادت بصور حسّاسة من شمال إسرائيل، وتحديدا من حيفا.

ونشر حزب الله حينها مقطعا مصورا يتضمن مسحا دقيقا لمناطق في شمال إسرائيل صورته طائرات مسيرة، قال الحزب إن المسيرات تمكنت من تجاوز وسائل الدفاع الجوي الإسرائيلية، وعادت دون كشفها أو إسقاطها.

وفي الأسابيع الأخيرة، ازدادت حدة الاشتباك المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية.

ويوم الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال المصادقة على خطط عملياتية لهجوم واسع على لبنان، في حين يربط حزب الله وقف هجماته على إسرائيل بإنهاء الأخيرة حربها على قطاع غزة، التي بدأتها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

صفارات الإنذار تدوي في “المطلة”

وفجر الأحد، دوت صافرات الإنذار في منطقة المطلة، شمالي إسرائيل قرب الحدود مع جنوب لبنان، وفق إعلام إسرائيلي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في منطقة المطلة شمالي إسرائيل، حيث يجري الجيش فحصا من احتمالية إطلاق قذائف صاروخية أو طائرات مسيرة باتجاه المنطقة.

وفي وقت سابق السبت، أصيب منزلان بشكل مباشر في منطقة المطلة شمالي إسرائيل، جراء تعرضهما لصواريخ مضادة للدروع أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن منزلين في منطقة المطلة الحدودية أصيبا بشكل مباشر بصواريخ مضادة للدروع، كما اندلعت حرائق في المنطقة، جراء تلك الصواريخ. وأشارت الإذاعة إلى أنه لم يُبلّغ عن وقوع ضحايا على الفور.

من جهته، أعلن حزب الله، استهداف أبنية يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة المطلة، وإصابتها بشكل مباشر.

وقال الحزب، في بيان، إن مقاتليه استهدفوا مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.