آيزنكوت: هناك فجوة بين المصالح الوطنية وما يحدث في الواقع بسبب ضعف نتنياهو (فيديو)

قال غادي آيزنكوت، الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي ورئيس الأركان الأسبق، إن هناك فجوة بين المصالح الوطنية التي تقرها الحكومة وما يحدث في الواقع بسبب ضعف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف آيزنكوت، خلال لقاء في مؤتمر “هرتسيليا للأمن” بإسرائيل، أنه ليس سرّا أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يؤثران بشكل كبير على نتنياهو، ويستغلانه لتمرير برنامج سياسي يمثل الأقلية في إسرائيل.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق إن نتنياهو كان بطيئا ومترددا في اتخاذ القرارات أو عرض البدائل.

وأوضح أنه فوجئ بما قاله نتنياهو بشأن استعداده لعقد صفقة جزئية لإعادة المختطفين.

وقال آيزنكوت إن نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب فشلوا فشلا ذريعا في التوصل إلى صفقة تعيد كل المختطفين، مضيفا أنه لم ير من نتنياهو نموذجا للقيادة أو أخذ زمام المبادرة “ولذلك غادرنا الحكومة”.

وأشار إلى أنه حاول مع بيني غانتس، الوزير السابق في مجلس الحرب ورئيس الأركان الأسبق أيضا، الدفع باتجاه إجراءات معيَّنة خلال سير العمليات العسكرية، لكن كان هناك “فقدان للشجاعة للانتقال إلى المرحلة الثالثة للحرب” ويعود ذلك إلى أسباب سياسية.

وقال آيزنكوت إنه قرر مع غانتس الخروج من الحكومة “لأننا فقدنا التأثير على توجيه إسرائيل إلى الطريق الصحيح”.