إسرائيل قد تستخدم “أسلحة غير مسبوقة” وتلميح أمريكي لصعوبة دعمها في الحرب ضد حزب الله

حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون، من صعوبة تقديم الدعم لإسرائيل للدفاع عن نفسها إذا شنّت هجومًا على لبنان.

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، أن إسرائيل أبلغت حليفتها الولايات المتحدة بأنها قد تستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل في حال نشوب حرب شاملة مع حزب الله.

الهجوم قد يؤدي إلى صراع أوسع

وقال الجنرال تشارلز براون رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة إن أي هجوم إسرائيلي على لبنان قد يزيد أخطار نشوب صراع أوسع “تنجر إليه إيران والمسلحون المتحالفون معها، وخاصة إذا تعرض وجود جماعة حزب الله للتهديد”.

ولم يكشف براون عن توقعه للخطوات التالية التي يمكن أن تتخذها إسرائيل، لكنه أقرّ بحقها في الدفاع عن نفسها، غير أنه حذر من أن شنّ هجوم على لبنان “يمكن أن يزيد من احتمال نشوب صراع أوسع”.

“حزب الله أكثر قدرة”

وقال براون للصحفيين “حزب الله أكثر قدرة من (حركة المقاومة الإسلامية) حماس فيما يتعلق بالقدرات الشاملة وعدد الصواريخ وما شابه ذلك، وأود فقط أن أقول إنني أرى إيران أكثر ميلًا لتقديم دعم أكبر لحزب الله”.

وأضاف في حديثه قبل توقفه في الرأس الأخضر في طريقه للمشاركة في محادثات دفاع إقليمية “كل هذا يمكن أن يساعد في توسيع نطاق الصراع في المنطقة ويجعل إسرائيل تشعر بالقلق ليس فقط بشأن ما يحدث في الجزء الجنوبي من البلاد، ولكن أيضًا بشأن ما يحدث في الشمال”.

“قدرة الولايات المتحدة.. محدودة”

وأشار براون إلى أن قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن إسرائيل من هجمات حزب الله قد تكون أقل من قدرتها على المساعدة في اعتراض الهجوم الصاروخي والطائرات المسيّرة الذي شنته إيران على إسرائيل في إبريل/نيسان.

وقال “من وجهة نظرنا، واستنادًا إلى مكان وجود قواتنا، وقصر المدى بين لبنان وإسرائيل، فمن الصعب علينا أن نكون قادرين على دعمهم بنفس الطريقة التي فعلناها في إبريل”.

وجاءت تصريحات براون في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد إن انتهاء المرحلة المكثفة من القتال في غزة سيسمح لإسرائيل بنشر المزيد من القوات على طول الحدود الشمالية مع لبنان.

“استخدام أسلحة غير مسبوقة”

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أن إسرائيل أبلغت حليفتها الولايات المتحدة بأنها قد تستخدم أسلحة لم تستخدمها من قبل في حال نشوب حرب شاملة مع حزب الله في لبنان.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بعثت رسالة إلى البيت الأبيض قالت فيه إنها ستستخدم أسلحة “لم تستخدمها من قبل مطلقا” للتعامل مع حرب محتملة مع حزب الله في لبنان، لحسمها سريعا وعدم الانجرار إلى حرب طويلة”.

ولم تحدد القناة الجهة الإسرائيلية التي أرسلت الرسالة ولا توقيت إرسالها وطبيعة الرد الأمريكي عليها، وقد هددت إسرائيل في رسالتها “بأنه إذا لم يرتدع حزب الله قريبا، فلن يكون أمام تل أبيب خيار سوى التحرك العسكري في لبنان”.

واعتبرت أنها لن تستطيع حسم الحرب في لبنان بدون استخدام أسلحة ومنظومات أسلحة لم تستخدمها من قبل.

الهجوم على إسرائيل

وكان حزب الله قد بدأ في مهاجمة إسرائيل عقب العدوان الإسرائيلي على غزة، بعد فترة وجيزة من هجوم الفصائل الفلسطينية وحركة حماس على مستوطنات غلاف غزة وقواعد عسكرية، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي أشعل الحرب في قطاع غزة.

وتبادل الجانبان الضربات منذ ذلك الحين، وقال حزب الله إنه يدعم المقاومة الفلسطينية، ولن يتوقف حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق استهدف حزب الله بلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية بأكبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيّرة في الأعمال القتالية، بعد أن أدت غارة إسرائيلية إلى استشهاد قائد كبير في الحزب.