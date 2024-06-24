استشهاد مدير الإسعاف والطوارئ في غزة بقصف استهدف “عيادة الدرج” شمالي القطاع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، استشهاد مدير الإسعاف والطوارئ بالقطاع هاني الجعفراوي، جراء قصف من الاحتلال استهدف “عيادة الدرج” بمدينة غزة، وذلك ضمن حرب إسرائيل المتواصلة للشهر التاسع.

وقالت الوزارة، عبر بيان، إنها “تنعى شهيدها هاني الجعفراوي مدير الإسعاف والطوارئ بغزة، الذي مثّل مع إخوانه المسعفين نموذجا صلبا من الثبات والعزيمة والتضحية”.

وأضافت أنهم “يؤدون واجبهم الإنساني في إجلاء الجرحى والشهداء على مدار الساعة، رغم القصف والتهديد الإسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية”.

وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة واجبها الإنساني الطبي، رغم الاستهداف الممنهج والقتل المباشر الذي طال 500 كادر صحي حتى اللحظة، واعتقال أكثر من 310 آخرين في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وجددت دعوتها المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والحقوقية إلى وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم عن قطاع غزة وحماية المنظومة الصحية وكوادرها.

كما شددت على “ضرورة ملاحقة العدو الإسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا وقتله المتعمد للكوادر الصحية والإنسانية”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية لم تسمها، أن الجعفراوي استشهد بقصف طائرات إسرائيلية لعيادة الدرج الطبية وسط مدينة غزة، شمالي القطاع.

وكان جهاز الدفاع المدني بغزة قد أعلن أمس، أن طواقمه انتشلت جثتي فلسطينيين يعملان في وزارة الصحة وجرحى سقطوا جراء قصف طائرات إسرائيلية لهذه العيادة.

وبدعم أمريكي، تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا على غزة خلّفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.