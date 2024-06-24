القسام تقصف آلية إسرائيلية بصاروخ “السهم الأحمر” على الحدود بين غزة ومصر (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لعملية استهداف آلية إسرائيلية على الحدود بين غزة ومصر.

وقالت كتائب القسام إن المشاهد لاستهداف آلية هندسية من نوع “أوفك” بصاروخ “السهم الأحمر” الموجَّه في منطقة تل زعرب بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا أيضًا قوات النجدة بمنظومة الصواريخ “رجوم”، وهو ما أكدته في مشاهد أخرى تضمَّنها المقطع الذي نشرته اليوم الاثنين.

وأظهرت اللقطات أحد مقاتلي القسام وهو يجهز الصاروخ الموجَّه، ويطلقه ليصيب الآلية مباشرة ويشعل النيران فيها.

وبيَّنت المشاهد التي بثتها القسام من 3 زوايا مختلفة اشتعال النيران في الآلية الهندسية، وفرار الجنود من حولها وسط تكبير وتهليل من مقاتلي القسام.

وظهر عدد من الجنود والآليات على محور فيلادلفيا المحاذي للحدود بين مصر وغزة، وأمام أنظار أحد أبراج المراقبة من الجانب المصري.

و”السهم الأحمر” هو صاروخ صيني الصنع من الجيل الثاني من الصواريخ المضادة للدبابات.

القسـ.ـام تنشر مشاهد لاستهداف آلية هندسية لقوات الاحتلال بصاروخ موجه وقوات النجدة بمنظومة الصواريخ "رجوم" غربي منطقة #تل_زعرب في #رفح pic.twitter.com/C4fJjK9kVA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 24, 2024

ويشير استخدام القسام لهذه الصواريخ إلى قدرة الكتائب على التصدي لقوات الاحتلال بعد أكثر من 260 يومًا من الحرب، كما يشير إلى احتمال وجود أسلحة أخرى جديدة لم تستخدمها فصائل المقاومة حتى الآن.