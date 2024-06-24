تقرير إسرائيلي يكشف كيف تعيد حماس تسليح نفسها خلال الحرب

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” تعيد تسليح نفسها من مخلفات ذخيرته في غزة، الناتجة عن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وقالت الإذاعة إن “الجيش الإسرائيلي يدرك أن حماس تعيد إنشاء ورش لإنتاج الأسلحة”.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين أمنيين مطلعين على التفاصيل -لم تسمّهم- قولهم إنه لا توجد صعوبة اليوم في الحصول على متفجرات في غزة، فهي موجودة بكميات كبيرة وفي متناول اليد.

وتابعت “حماس تحاول استخدام مخلفات قنابل سلاح الجو الإسرائيلي، التي أُطلِقت ولم تنفجر، مصدرًا للمواد المتفجرة لتصنيع أسلحة جديدة”.

ويقدّر كبار مسؤولي جيش الاحتلال الذين يتعاملون مع هذه القضية -وفق الإذاعة- أنه من بين نحو 50 ألف قنبلة ألقاها سلاح الجو على غزة منذ بداية الحرب، لم ينفجر منها سوى نحو 5%.

وأردفت الإذاعة أن هذا يعني أن نحو 2000 إلى 3000 قنبلة سقطت، ولدى حماس القدرة على استخدامها مواد خام.

وزادت أن تقييم الجيش الإسرائيلي هو أنه إذا حدثت تهدئة طويلة الأمد في القتال ضمن صفقة الرهائن، فستكون حماس قادرة على إعادة (إحياء) نظام إنتاجها بشكل ملحوظ.

ورغم الحرب الإسرائيلية المدمرة، تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية بوتيرة يومية قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

وأمس الأحد، نشر المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي دورون كادوش تغريدات عبر منصة إكس، تناول فيها جهود حماس لإعادة تأهيل نفسها على المستوى العسكري، وعلى مستوى “إعادة سيطرتها على الأجهزة التنفيذية” في الحكومة بقطاع غزة.

ونقلا عن ما سمّاها مصادر أمنية رفيعة، أوضح كادوش أن الجيش يعترف بالجهود التي تبذلها حركة حماس لتجنيد وتدريب أفراد جدد في جناحها العسكري، بحيث يحلّون محل أولئك الذين قُتلوا أو جُرحوا في الحرب.

ونقل كادوش عن عضو بارز في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قوله إن جميع الأطر العسكرية لحماس تتعافى، وتحاول إعادة تأهيل نفسها في جميع أنحاء قطاع غزة، وبشكل رئيسي في المناطق التي لا يعمل فيها الجيش الإسرائيلي في شمالي قطاع غزة وخان يونس جنوبا.

ניסיון חמאס לשקם את עצמו: בצה״ל מזהים מאמץ של חמאס לגייס ולהכשיר פעילים חדשים לזרוע הצבאית, כדי שיחליפו את אלה שחוסלו או נפצעו במלחמה.

חמאס פונה לצעירים בני 18 כדי שיתגייסו לשורותיה, ובימים האחרונים מזהים גורמי הביטחון גם ניסיונות לבצע אימונים והכשרות לאותם מחבלים מגויסים >> — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) June 23, 2024

ويقدّر معهد دراسات الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، إطلاق أكثر من 19 ألف صاروخ من غزة على إسرائيل منذ بداية الحرب.

وأفاد المعهد، في تحديثه اليومي على موقعه الإلكتروني، بأنه منذ بداية الحرب قُتل 1610 إسرائيليين، بينهم 665 جنديا، وأصيب 16 ألفا و538 إسرائيليا.

وبدعم أمريكي، يشن جيش الاحتلال حربا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفت نحو 124 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.