توقيف أمريكية حاولت خنق طفلة من أصل فلسطيني و”كير” يعدّها “جريمة كراهية”

أعلى معدّل شكاوى منذ 30 سنة

أوقفت السلطات الأمريكية إليزابيث وولف بعد محاولتها خنق طفلة عمرها 3 أعوام في ولاية تكساس الأمريكية؛ لأنها مسلمة من أصل فلسطيني.

وقالت إدارة شرطة يولس في تكساس الأحد إن المرأة متهمة بمحاولة قتل في الحادثة التي وقعت في 18 مايو/أيار الماضي.

ووفقًا لسجلات الشرطة نزلت الأم الفلسطينية وطفلاها (3 و6 أعوام)، إلى المسبح الموجود في مجمعهم السكني.

وأشارت السجلات إلى أن إليزابيث دخلت حوض السباحة بعد أن سألت الأم المحجبة من أين أتوا. وذكرت أن المرأة خاطبت الأم بعبارات عنصرية، وهاجمت الطفلين.

وأوضحت أن المرأة هجمت على الأم ودفعت الطفلة الصغيرة لتغرق تحت الماء.

جريمة كراهية

من جانبه، دعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في بيان إلى اعتبار الحادثة “جريمة كراهية”، وطالب بحماية الأسرة المعنية والمجتمع الإسلامي في أمريكا بأكمله.

من ناحية أخرى، قالت الأم “نحن مواطنون أمريكيون من أصل فلسطيني. لا أعرف إلى أين يجب أن نذهب لنكون آمنين؟ هناك حرب في بلدي، وكراهية هنا”.

وأردفت “طفلتي مصابة بصدمة نفسية، تركض وتختبئ في كل مرة أفتح الباب”.

وأفاد كير في البيانات التي عرضها في إبريل/نيسان الماضي أنه تلقّى 8 آلاف و61 شكوى من المسلمين بشأن حوادث التمييز والكراهية في الولايات المتحدة عام 2023.

ولفت إلى تلقي 3 آلاف و578 من الشكاوى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مع بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأوضح أن هذا يعدّ أعلى معدل شكاوى من المسلمين المقيمين في الولايات المتحدة منذ 30 سنة.