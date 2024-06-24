“خطة قذرة”.. تسجيل مسرب لمساعد وزير داخلية بريطانيا عن ترحيل المهاجرين إلى رواندا

قال أحد النواب المحافظين الذي يعمل مساعدًا لوزير الداخلية البريطاني، إن خطة الحكومة المحافظة لترحيل مهاجرين إلى رواندا “قذرة”، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيكون لها تأثير رادع، وفق مقطع تمّ تسجيله من دون علمه وسُرّب، اليوم الأحد.

“كيف تبدو الأمور خلف الكواليس؟”

وأدلى جيمس سانرلاند، وهو مساعد مقرّب لوزير الداخلية جيمس كليفرلي، بهذه التصريحات في إبريل/نيسان الماضي خلال فعالية نظّمها الشباب المحافظون تحت عنوان “كيف تبدو الأمور خلف الكواليس في وزارة الداخلية؟”.

وفي التسجيل الذي نشرته شبكة (بي بي سي)، يمكن سماعه وهو يسأل الجمهور “ألا يملك أحد كاميرا أو هاتفًا؟”، ثمّ يتابع “هذه السياسة قذرة، أليس كذلك؟ إنها قذرة”.

وكان رئيس الحكومة ريشي سوناك تعهّد بأنه في حال فاز المحافظون في الانتخابات التشريعية، ستُقلع طائرات لترحيل مهاجرين غير شرعيين من المملكة المتحدة إلى رواندا ابتداء من يوليو/تموز المقبل.

وأكد جايمس ساندرلاند المرشّح للانتخابات التشريعية، في التسجيل المذكور أن هذه السياسة يجب أن تكون فعالة.

وقال “ليس هناك من شك في أن إقلاع الرحلات الأولى سيسبّب موجة من الصدمة، وأن العصابات (المهرّبين) ستختفي”.

“لجذب انتباه العامة”

من جهته، قال كليفرلي إن ساندرلاند أدلى بهذه التصريحات لخلق “تأثير درامي، وجذب انتباه العامة”، وأضاف “لكنّه يؤيّد تمامًا التأثير الرادع (للخطّة)، وهذا واضح في التسجيل”.

ويسعى حزب العمال الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات التشريعية، إلى التخلّي عن قانون الترحيل إلى رواندا الذي يعتبره مكلفًا وقاسيًا وغير فعّال، لكنه يعتزم تعزيز السيطرة على المانش.

وينص قانون الترحيل على أن كل شخص يصل إلى بريطانيا عبر القناة البحرية وبشكل غير قانوني سيتم ترحيله إلى رواندا وهناك يمكنه تقديم طلب اللجوء، وفي حال قبول طلبه سيحصل على حق الإقامة في رواندا في إقامات تمولها الحكومة البريطانية، ولن يكون باستطاعته العودة إلى لندن تحت أي ظرف.

وفي حال تم رفض طلب اللجوء، فبإمكان المعني تقديم طلب لجوء إلى رواندا أو دولة أخرى يرى أنها آمنة.