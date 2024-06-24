زعيم المعارضة الإسرائيلية لنتنياهو: الشيء الوحيد الذي سيحمل اسمك هو السابع من أكتوبر (فيديو)

وقال إن إسرائيل تعاني انهيارا كاملا في الأمن والاقتصاد وفي كل المجالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن الشيء الوحيد الذي سيحمل اسم رئيس الوزراء بنيامين لنتنياهو هو هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكرر لابيد في كلمة خلال جلسة للكنيست (البرلمان) اتهامه لنتنياهو بتجاهل التحذيرات والمعلومات الاستخباراتية قبل شن الهجوم لانشغاله بتدمير المنظومة القضائية، على حد قوله.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية إن كل محاولات نتنياهو تحميل من هم تحت إمرته المسؤولية عن الفشل فيما يتعلق بهجوم السابع من أكتوبر ستفشل، وسيظل اسمه مقرونا به.

وأضاف أن نتنياهو تلاعب بأمن إسرائيل وشكَّل خطرا عليه.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء قال إنه جرى ردع حركة حماس ولن تشن أي هجمات، وهو ما اتضح أنه غير حقيقي.

وقال لابيد إنه خلال تولي نتنياهو منصبه، هاجمت إيران إسرائيل لأول مرة بالمسيّرات والصواريخ الباليستية، كما أنها على وشك الحصول على سلاح نووي، حسب زعمه.

وأضاف أنه خلال تولي نتنياهو منصبه، يقوم حزب الله بقصف كريات شمونة والمطلة والمنارة في الشمال منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وقال لابيد إن إسرائيل تعاني انهيارا كاملا في الأمن والاقتصاد وفي كل المجالات.