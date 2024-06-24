“سنستدرجكم أيها الأغبياء”.. سرايا القدس تنصب كمينا وتدمر دبابتين إسرائيليتين في رفح (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لكمين نصبته لقوات الاحتلال المتوغلة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس إن المشاهد التي نشرتها، اليوم الاثنين، هي لاستهداف وتدمير دبابتين إسرائيلتين بحي الشابورة في رفح بقذيفة “آر بي جي” وعبوة برميلية خلال “كمين محكم” أعدَّه مقاتلوها.

وعبر المشاهد قالت سرايا القدس “تمكن مجاهدونا من إعداد كمين لاصطياد آليات الاحتلال المتوغلة في مخيم الشابورة، وجهز مقاتلونا عبوة برميلية شديدة الانفجار، وزرعوها في طريق مرور الآليات، وفجروها بإحدى الدبابات”.

وأضافت “استهدف المقاتلون الدبابة الأخرى بقذيفة ‘آر بي جي’ لحظة تقدمها باتجاه الدبابة المدمرة بالعبوة البرميلية”.

وقال أحد المقاتلين بينما كان يزرع العبوة البرميلية “سنستدرجكم أيها الأغبياء من حيث لا تعلمون، وسنضربكم من كل جانب وفي كل مكان من حيث لا تتوقعون”.

واستعرض مقاتلو سرايا القدس مخلفات من تفجير الآلية تضمنت ذخائر ومعدات أخرى.

وأرفقت الحركة مقطعًا مصورًا قصيرًا قالت إنه لاستهداف مروحية بصاروخ “سام 18” شرق رفح خلال إجلائها القتلى والجرحى من كمين الشابورة.

وبيَّنت المشاهد لحظة انطلاق الصاروخ باتجاه المروحية أثناء تحليقها في سماء غزة.

وفي مشهد آخر، قصفت سرايا القدس بقذائف الهاون قوات الاحتلال في محور “نتساريم جنوب” غرب مدينة غزة.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في غزة، رغم مرور 262 يومًا من بداية العدوان على القطاع، برًّا وبحرًا وجوًّا.