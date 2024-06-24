سياسة|قطاع غزة

مشاهد من غرفة عمليات.. كتائب المجاهدين تقصف موقع “كوسوفيم” الإسرائيلي برشقة صاروخية (فيديو)

مشاهد من داخل غرفة عمليات كتائب المجاهدين في غزة
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24/6/2024-|آخر تحديث: 24/6/202408:44 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشرت كتائب المجاهدين، التابعة لحركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الاثنين، مشاهد لقصف مواقع عسكرية إسرائيلية.

وقالت الكتائب إن المشاهد لقصف موقع “كوسوفيم” العسكري الإسرائيلي برشقة صاروخية.

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وتضمنت المشاهد لحظة تجهيز الجندي للإحداثيات التي ستنطلق الصواريخ في اتجاهها.

كما نشرت كتائب المجاهدين مشاهد من إحدى غرف العمليات العسكرية التابعة لها.

ووجهت في نهاية الفيديو رسالة “ما زلنا مستمرين”، في إشارة إلى مواصلة التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، فضلًا عن قصف المواقع العسكرية.

كتائب شهداء الأقصى

عرضت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة “فتح”، مشاهد لتصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة.

ونشرت الكتائب، اليوم الاثنين، مشاهد قالت إنها لاستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في محيط مسجد العطار غرب رفح.

وأوضحت أن الاستهداف جاء عبر رشقة صاروخية وقذائف الهاون النظامي.

المصدر : الجزيرة مباشر